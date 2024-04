Prime Minister, il nuovo progetto per formare le leader del futuro

A partire dal prossimo anno scolastico, la Fondazione Comunitaria del Vco, grazie al supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo, promuoverà nel territorio del Vco il progetto Prime Minister.

Si tratta di un’iniziativa di inclusione e di empowerment femminile nata per offrire una scuola di formazione di leadership, politica e cittadinanza attiva a ragazze dai 15 ai 19 anni, con l’obiettivo che ogni ragazza possa esprimere liberamente le proprie ambizioni, che possa essere e diventare ciò che vuole, contribuendo al bene comune.

Il progetto sta crescendo in molte zone d’Italia (ci sono scuole a Favara, a Napoli, Roma, Rieti, Matera, Torino, Asti, Ivrea, Savona, Brescia) e Fondazione Comunitaria del Vco ha deciso di promuoverlo anche nel territorio della provincia, in collaborazione con l’associazione Contorno Viola, che si occuperà dello sviluppo del progetto nelle sue fasi.

Nei prossimi mesi è prevista la selezione di un gruppo di ragazze per ogni scuola superiore del Vco, che parteciperanno a un percorso di dieci incontri, in orario extra scolastico, approfondendo tematiche quali il ruolo delle donne in politica, il valore delle Istituzioni, i diritti civili, ma anche gli stereotipi, le materie Stem e l’impegno delle donne nella comunità.

Le alunne di Prime Minister potranno incontrare speaker di altissimo livello provenienti dal mondo politico, istituzionale, imprenditoriale, culturale e scientifico, e partecipare a workshop formativi per sviluppare progetti di cittadinanza attiva e nuove competenze.