Il Gravellona San Pietro dice addio alla Coppa Piemonte

Niente da fare per il Gravellona San Pietro: la corsa in Coppa finisce qui. Dopo la sconfitta in casa, la formazione cusiana è stata battuta anche oggi sul terreno del Grugliasco (3-1). I tocensi, comunque giunti sino alla semifinale, possono comunque essere soddisfatti del percorso fatto in Coppa Piemonte mentre in campionato restano in zona play off a 180 minuti dalla fine del torneo.