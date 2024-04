Derby decisivo per Città di Baveno e Feriolo

Riflettori sul derby bavenese nella terz’ultima di campionato in Promozione. Domenica si gioca Città di Baveno-Feriolo. Lo contro tra le due formazioni della città è decisivo per entrambe: i ragazzi di Sottini ‘vedono’ la promozione, il Feriolo cerca punti per una salvezza che all’andata pareva utopia. Tra le due squadra ci sono 22 punti di differenza: il Baveno naviga a 55, il Feriolo a 33. Ma i derby hanno storia a parte e la partita è da tripla in una ipotetiche schedina calcistica.

L’Omegna riceva l’Arona. I rossoneri hanno36 punti, l’Arona 45 e cerca lo sprint finale per entrare nei play off. I rossonesi ormai hanno poco da chiedere al torneo se non chiudere con una vittoria che manca da 5 turno: l’ultima volta fu il 25 febbraio contro il Momo.

Infine la Juventus Domo. Granata ormai salvi ma desiderosi di fare bene per preparare una nuova stagione più soddisfacente. L’undici di Nino (35 punti) riceve il Valdilana Biogliese. I biellesi hanno 17 punti e rischiano la tornare in Prima Categoria ma la Juve Domo non può fare sconti se vuol chiudere bene il campionato.