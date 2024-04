Anche un team di Domodossola parteciperà alla “Red Bull Can You Make It?”

Il team di Domodossola, composto da Michele Pelgantini, Massimiliano Iaria e Marc Lendle, è stato selezionato come finalista italiano per un' avventura epica. Il leggendario contest di viaggio tornerà a far divertire ed emozionare per le strade del vecchio continente dal 21 al 28 maggio 2024. Le squadre partecipanti, provenienti da oltre 60 Paesi, avranno a disposizione una settimana di tempo per attraversare l'Europa con l'obiettivo di raggiungere la destinazione finale, Berlino, potendo utilizzare come valuta di scambio unicamente lattine di Red Bull.

Missione impossibile? A quanto pare no, visto che nelle scorse edizioni, grazie all'abilità e all'ingegno dei partecipanti, quelle che possono sembrare semplici lattine di Energy Drink hanno fruttato esperienze incredibili come lanciarsi da un aereo, assistere ad eventi sportivi di alto livello, soggiornare in hotel a 5 stelle e molto altro ancora. I team in gara, composti da 3 partecipanti ciascuno e selezionati da quasi ogni continente, partiranno da uno dei cinque Starting Point: Amsterdam, Barcellona, Budapest, Copenaghen e Milano.

Anche quest'anno, infatti, l'Italia sarà protagonista, dando il via alla sfida internazionale dal capoluogo lombardo. Prima della partenza, ogni team dovrà consegnare contanti, carte di credito e telefoni personali. Durante il viaggio, i partecipanti scambieranno le lattine di Red Bull con tutto ciò di cui avranno bisogno: cibo, trasporti e un posto per dormire, senza tralasciare le avventure che renderanno questa esperienza davvero leggendaria. In base alla città di partenza, ciascun team potrà decidere autonomamente la propria rotta verso Berlino.

Karts Selvaggi è il nome della squadra formata dagli Ossolani Michele Pelgantini e Massimiliano Iaria e il sardo Marc Lendle. “Siamo emozionati perché sappiamo che sarà imprevedibile” - continuano - “ci teniamo a ringraziare Domenico Casto perché se siamo pronti a questa avventura è merito del suo supporto iniziale”. Sarà possibile seguire l'evento su Red bull tv e sui canali social ufficiali.