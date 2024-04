Gal Laghi e Monti: Marco Cerutti confermato come presidente

Il 23 aprile la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha ospitato l’assemblea del GAL Laghi e Monti dedicata all’approvazione del bilancio e all’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione che guiderà il Gal per i prossimi tre anni. Con l’occasione sono stati esaminati i progressi compiuti grazie al costante impegno del Gal verso l’innovazione e la cooperazione, nonché le strategie future previste da un soggetto che si dimostra essere sempre più una valida agenzia di sviluppo al servizio del territorio. Nel corso dell’assemblea si è proceduto innanzitutto al rinnovo delle cariche sociali. Per volontà unanime dei Soci sono stati confermati Marco Cerutti come Presidente designato per parte pubblica e Aldo Isotta come Vicepresidente indicato dai soci di parte privata. Il consiglio di amministrazione ha visto poi la riconferma dei consiglieri Luca Biasini, Igor Cavagliotti, Sara Mittag, Massimo Peretti, Enzo Vesci e Irene Vesci, ai quali si unisce Luca Zenoni in sostituzione di Mauro Bendotti.

Il Presidente ha riassunto ai rappresentanti dei soci i contenuti della nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) Leader per il periodo 2023-2027, elaborata per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area e delle comunità locali con un approccio partecipativo. Per il nuovo periodo di programmazione tante le novità: l’area elegibile si è estesa nel novarese con l’ingresso di 8 nuovi comuni (Armeno, Colazza, Lesa, Massino Visconti, Menia, Nebbiuno, Pettenasco, Pisano); il budget della strategia è di circa quattro milioni e settecentomila euro, che sarà dedicato a finanziare investimenti da parte di Imprese e Enti pubblici nelle due aree tematiche principali previste dalla nuova strategia: “sistemi socio-culturali e turistico-ricreativi locali” e “sistemi locali del cibo”, che comprendono le filiere agroalimentari e artigianali tipiche del territorio; ci sarà anche una misura di accompagnamento con un importo di circa 350.00,00 euro che lavorerà sui temi delle Comunità energetiche; ciclo escursionismo; valorizzazione degli alpeggi, filiera legno energia.

È stato dato inoltre riscontro di come l’operatività della società non si limiti all’attuazione di Leader. Il Gal si dedica infatti anche a iniziative ulteriori e collaterali, capitalizzando l’esperienza e le relazioni instaurate nel tempo, per supportare progetti locali, diffondere buone pratiche e valorizzare le eccellenze del territorio. Tra le altre iniziative discusse, si sono distinti in questo senso i progetti per la valorizzazione della filiera forestale e la promozione dell’economia circolare, come il Progetto Laboratorio Bosco 2023-2024 (LA.B. 23- 24) finanziato dal Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. LA.B. 23-24 è un’iniziativa all’avanguardia che mira a valorizzare la filiera forestale e a sostenere l’economia circolare e che vede come capofila la Provincia del Vco e la collaborazione di numerosi partner, tra cui Enti pubblici, Imprese, Università, Centri di ricerca e Associazioni di categoria. In continuità con questa prospettiva sono state avviate nel corso delle ultime settimane nuove progettualità, che riguardano i fondi Interreg per la cooperazione tra Italia e Svizzera e che saranno incentrate oltre che sulla valorizzazione della filiera forestale, al geoturismo e in special modo alla mobilità transfrontaliera e al nodo strategico rappresentato dal valico ferroviario e stradale del Sempione.

Un’ulteriore iniziativa portata all’attenzione dell’assemblea è quella del Fondo progetti di sviluppo, costituito dal Gal Laghi e Monti in accordo con la Fondazione Comunitaria del Vco, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il Distretto Turistico dei Laghi, che hanno sottoscritto insieme un protocollo d’intesa per incentivare lo sviluppo sostenibile dell’area e delle comunità locali, stanziando 100.000 euro per finanziare varie iniziative, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo sostenibile. Un annuncio significativo è stato infine quello riguardante i fondi stanziati dalla Regione Piemonte attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, pari a otto milioni e quattrocentomila euro, destinati a supportare 62 comuni tra Verbano-Cusio-Ossola e Alto novarese. Questi fondi offrono agli Enti locali l’opportunità di presentare fino a tre progetti ciascuno, con finanziamenti che possono variare da cinquantamila a cinquecentomila euro. Poiché il Fondo per lo sviluppo e la coesione rappresenta un’opportunità significativa per le aggregazioni territoriali di collaborare per lo sviluppo locale, a seguito della sollecitazione della Provincia del Vco e delle Amministrazioni comunali delle Aree omogenee dei Laghi e dell’Ossola, il Gal Laghi e Monti ha confermato la propria la disponibilità a ricoprire il ruolo di capofila in rappresentanza dei Comuni interessati.