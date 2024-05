Europee 2024: i nomi dei candidati del Piemonte e di tutta la Circoscrizione Nord Ovest

E' scaduto ieri sera alle 20 il termine per presentare le liste per le Europee dell'8 e 9 giugno. Alla Corte d'Appello di Milano, per la Circoscrizione Italia Nord-Occidentale (Piemonte/Lombardia/Liguria/Valle d'Aosta), sono state depositate 19 liste. Di seguito l'elenco dei candidati per i principali partiti per il nord-ovest

FORZA ITALIA: Antonio Tajani, Letizia Moratti, Paolo Damilano, Massimiliano Salini, Stefania Zambelli, Andrea Costa, Roberto Cota, Laura D'incalci Detta Dincalci, Firial Cherima Fteita, Gustavo Gili, Luigi Grillo, Clara Marta, Laura Menardi, Dina Nobili, Matteo Passoni, Silvia Piani, Claudia Porchietto, Marco Giovanni Reguzzoni, Beatrice Rizzi, Giuseppe Andrea Romeo.

FRATELLI D'ITALIA: Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Vincenzo Amich, Patrizia Baffi, Stefano Balleari, Federica Barbero, Marco Colombo, Giovanni Crosetto, Pietro Fiocchi, Eleonora Frigerio, Franco Giancarlo, Giovanna Giolitti, Paolo Inselvini, Lara Magoni, Mario Mantovani, Elena Nai, Federica Picchi, Vicenzo Sofo, Antonella Tosi, Mariateresa Vivaldini.

PARTITO DEMOCRATICO: Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan, Antonella Parigi, Giorgio Gori, Eleonora Evi, Pierfrancesco Maran, Patrizia Toia, Davide Mattiello, Elena Accossato, Emanuele Fiano, Monica Romano, Fulvio Centoz, Lucia Artusi, Fabio Pizzul, Donatella Alfonso, Luca Jahier, Paolo Giudiceandrea, Fabio Bottero

LEGA: Silvia Sardone, Alessandro Panza, Francesco Bruzzone, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Angelo Ciocca, Oscar Lancini, Simona Bordonali, Alessia Borroni, Eraldo Botta, Marco Cozzi, Alessandro Fermi, Dino Ganelli, Elena Lucchini, Giovanni Malanchini, Cristina Patelli, Lorenza Rosso, Astrid Sento, Silvana Snider, Roberto Vannacci

M5S: Maria Angela Danzì, Gaetano Pedullà, Antonella Pepe, Sean Sacco, Ester Luisa Lanfranchi, Giorgia Allario, Daniela Gobbo, Simone Verni, Paola Mazzona, Elena Calogero, Isabella Parini, Fabio Romano, Carolina Sala, Luca Colombo, Fabio Aleotti, Mariangela Sturaro, Denis Nunga Lodi, Claudio Volpe, Jean François Camille Boudard, Fabrizio Bertolami

STATI UNITI D'EUROPA: Emma Bonino, Gianfranco Librandi. Raffaella Paita, Marco Taradash, Paolo Giovanni Micheli, Alessandro Cecchi Paone, Patrizia De Grazia, Enrica Cattaneo, Nadia Gallo, Maria Mikaelyan, Vittorio Barazzotto, Matteo Di Maio, Federico Rossi, Simona Viola, Luca Perego, Davide Falteri, Daria de Luca, Alessandra Franzi, Antonella Soldo, Matteo Renzi