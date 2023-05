Come funziona l’Unione Europea? Gli studenti incontrano Alessandro Panza

Come funziona l'Europa? Lo ha spiegato agli studenti domesi l'eurodeputato ossolano Alessandro Panza. L'esponente della Lega ha incontrato il 16 maggio nell'aula magna dell'istituto un folto gruppo di alunni del Marconi Galletti Einaudi e del Liceo Spezia. Presenti anche i dirigenti scolastici delle due scuole Gaudenzio D’Andrea e Pier Antonio Ragozza.

Tema della conferenza era “Il funzionamento delle istituzioni europee”. L'iniziativa è stata organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti del VCO, dall’Ufficio scolastico provinciale e dal Servizio “Eurodesk” della Provincia, nell’ambito del programma “Corpo Europeo di Solidarietà”, che prevede fondi UE a sostegno delle iniziative giovanili locali di partecipazione attiva.

L’incontro di martedì scorso è il primo di una serie che dovrebbe proseguire per il prossimo anno scolastico. «I ragazzi della Consulta ci lavorano da febbraio scorso – spiega Antonella Di Sessa, docente referente della C.P.S. del VCO - Se vinceremo questo bando avremo a disposizione 7000 euro di fondi europei da utilizzare per approfondire tematiche come le politiche giovanili e le istituzioni europee attraverso altri incontri».

In aprile gli studenti della Consulta hanno visitato la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, guidati proprio da Alessandro Panza. «Lo scopo è far capire ai ragazzi come funzionano le istituzioni europee – spiega l’eurodeputato – perché esse sono determinanti nelle scelte politiche che ricadono sulla vita di tutti i giorni. Non è tanto il Parlamento nazionale a prendere le decisioni, ma le istituzioni europee. I parlamenti nazionali poi adottano a ricaduta ciò che è stato deciso a Bruxelles; per questo è importante sapere chi prende queste decisioni a Bruxelles e come le prende. È importante che lo sappiano i ragazzi che si avvicinano per la prima volta alle elezioni; sentono parlare spesso di Europa senza avere gli strumenti necessari per capire come funziona. È bene che abbiano qualche input in più, magari dalla voce di chi sta in “prima linea” e può dare qualche risposta un po’ più puntuale».

Lo sportello Eurodesk, cofinanziato dalla Fondazione comunitaria del Vco e da una rete di Comuni della Provincia, cerca di far conoscere ai giovani le opportunità che l’Europa offre per la loro formazione linguistica e interculturale attraverso viaggi in Paesi diversi: offre borse di scambio culturale nel quadro del programma Erasmus e consulenze individuali.

(Foto di Francesca Vella)