Piede diabetico

Quando parliamo del p iede diabetico stiamo parlando di una complicazione che purtroppo è abbastanza frequente per le persone che hanno il problema del diabete mellito e soprattutto è una complicazione che può portare gravi problemi per la salute e se non viene gestita correttamente e se non viene gestita soprattutto grazie all'aiuto dei professionisti nel settore.

Praticamente stiamo parlando di alterazioni dei piedi che poi includono come sintomi lesioni cutanee o ulcere o infezioni e la perdita di sensibilità e naturalmente parliamo di un qualcosa che si può manifestare in varie forme dipendendo dalle lesioni e dai sintomi che sono presenti appunto.

Ad esempio, può capitare che una persona abbia un problema di vasculopatia diabetica che riduce il flusso sanguigno ai piedi e quello rallenta la guarigione di lesioni varie e soprattutto favorisce un possibile sviluppo di infezioni, oltre che quando c'è la pelle secca o la presenza di calli aumenta il rischio di sviluppare ulcere e lesioni.

Oltre a questo, potremmo fare riferimento alla neuropatia diabetica che causa una perdita di sensibilità ai piedi e questo significa più difficoltà a rilevare ulcere o lesioni nello stato iniziale e con tutto quello che ciò può provocare.

Chiaramente ci sono varie categorie di persone o, meglio, di pazienti che sono più a rischio e parliamo di persone che hanno una storia di diabete di lunga data o anche i fumatori e le persone con ipertensione o anche persone che hanno una certa familiarità e cioè che altre persone del loro nucleo familiare hanno già avuto questo problema.

Altri fattori di rischio possono riguardare l'età avanzata o la presenza di altre complicanze del diabete quali la nefropatia diabetica e la retinopatia diabetica e poi le persone di sesso maschile sono più sensibili a tutto ciò.

Come vedremo meglio nella seconda parte dell'articolo per aiutare questi pazienti e per aiutare le loro famiglie un ruolo importante lo potrebbe giocare un infermiere a domicilio e stiamo parlando di una figura importante in ambito di assistenza sanitaria e ne parliamo meglio nella seconda parte dell'articolo.

La figura dell'infermiere a domicilio può essere importante nella gestione del piede diabetico

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte la figura dell'infermiere a domicilio può essere molto importante nella gestione del piede diabetico e parliamo di un'assistenza ad hoc per prevenire eventuali complicazioni che è sempre ci possono stare.

Nel concreto tutto ciò si traduce in un'educazione dei pazienti e delle loro famiglie rispetto alle migliori pratiche di cura e parliamo dell'igiene, dell'idratazione e delle calzature che sono più adeguate a quelle situazioni.

Inoltre, un infermiere a domicilio può fare un monitoraggio per valutare lo stato dei piedi del paziente e questo significa controllare che non ci siano lesioni, ulcere oppure infezioni.

Così come significa poter monitorare la circolazione sanguigna per identificare eventuali problemi in anticipo, prima che poi si trasformino in qualcosa di molto più grave.

Ove servisse dovranno gestire delle infezioni ai piedi somministrando antibiotici o altre terapie per trattare quell’infezione nello specifico in poche parole.