Al via “Diffusioni teatrali”, la nuova rassegna di Compagniadellozio

Sabato 4 e domenica 5 maggio sono in programma i primi due spettacoli di “Diffusioni teatrali”, la nuova rassegna organizzata dalla Compagniadellozio tra Varzo e Vogogna.

Il primo appuntamento va in scena il 4 maggio alle 21.00 al Palazzo Pretorio di Vogogna. Si tratta de “L’inquietante caso del dottor Džeko e del signor Brai”, una commedia comica demenziale scritta da Matteo Morigi, che ne è anche interprete insieme a Matteo Minetti e Matteo Chippari. Questa la trama: Il dottor Džeko è uno psicologo così maldestro che i suoi pazienti dopo le sedute se ne vanno più depressi di come sono arrivati. Un giorno gli si presenta l’occasione che può dare una svolta alla sua carriera: il signor Brai, uno degli industriali più famosi e potenti al mondo, ha bisogno del suo aiuto. Mentre i due scoprono che gli eventi del passato li legano indissolubilmente, un misterioso assassino inizia a mietere vittime che solo in apparenza non hanno nulla a che fare l’una con l’altra.

Domenica 5 maggio alle 16.00 appuntamento, invece, al teatro L’Alveare di Varzo con “Donne e bambini – Storie dalla seconda guerra mondiale”, uno spettacolo che vede protagoniste le partigiane ossolane.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili tramite il sito TicketSms.it.