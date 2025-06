A Oira torna Sphera: tre giorni tra natura, cultura e musica

Torna per il secondo anno Sphera, Visioni circolari per il nostro futuro, il festival che dal 20 al 22 giugno 2025 animerà Oira di Crevoladossola con un ricco programma di incontri, concerti, escursioni e laboratori all’aria aperta. L’iniziativa, parte della stagione di Tones Teatro Natura, punta a esplorare nuove modalità di pensiero e azione in equilibrio tra cultura, scienza, sostenibilità ambientale e creatività.

Il cuore pulsante del festival è la relazione tra uomo e ambiente: in tre giornate si alterneranno attività a contatto con la natura, dibattiti con esperti, performance artistiche e appuntamenti musicali con artisti affermati e giovani talenti.

Il festival prende il via alle 15 con l’apertura del campeggio immerso nei boschi di Oira, lungo il fiume Toce. Alle 16:30 il primo laboratorio, a cura dello studio Araadura, sarà dedicato alla produzione sonora multidisciplinare.

La serata si accenderà dalle 19:30 con i dj set del collettivo Migma, promotore di cultura indigena contemporanea del Vco, seguiti dalle performance di Cho Room, Teamcro e Giungla powered by Bassi Gradassi Sound System, per una notte all’insegna della sperimentazione sonora e del sound system. La giornata inizierà con un’escursione a cura di Terra Verde, Wooding Wild Food Lab e dell’esploratore Luciano Tei, con raccolta di piante selvatiche e pranzo condiviso. Nel pomeriggio, camminata fino al borgo in pietra di Ghesc per assistere, alle 16, allo spettacolo “Dov’è più profondo” con Irene Russolillo ed Edoardo Sansonne. Alle 18:30 il giornalista Edoardo Vigna guiderà il talk “Riserva della biosfera Ticino-Valgrande-Verbano” su rigenerazione ambientale e sviluppo locale. La serata proseguirà con una performance musicale di Araadura (ore 20), un dialogo tra Ferdinando Cotugno e Fabio Deotto (ore 21), e i concerti di Joan Thiele (ore 22), 2VILAS (ore 23:30) e Bttr (ore 01:00).

Dalle 9:30 nuova escursione naturalistica con la guida del Parco Valgrande Manuel Piana e il ricercatore Mattia Iaia, mentre dalle 10 alle 13 andrà in scena “IN_Koro”, performance interattiva nella natura firmata da Ariella Vidach Aiep.

Nel pomeriggio, alle 17:30, lo psicologo Matteo Lancini dialogherà con l’Associazione 21 Marzo sul ruolo dei giovani nella società contemporanea. La chiusura sarà affidata, alle 19, a un dj set curato dall’Associazione Karma, e alle 21 allo spettacolo Can You Sea?, creazione di teatro fisico e acrobatico sul tema dell’inquinamento marino firmata da Serena Brioschi ed Elena Crenca, con la partecipazione della sezione agonistica di Kirkes e della performer subacquea Agnese Marchini.