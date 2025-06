Si corre in memoria di Stefano Bargiga

Sarà tutta dedicata a Stefano Bargiga, il giovane marito e papà scomparso prematuramente lo scorso anno per un incidente sul lavoro, l'edizione di quest'anno di "Pieve 'n' festa"" che si svolgerà a Pieve Vergonte il 20 e il 21 giugno.

Oltre all'inaugurazione del parco giochi intitolato a Stefano nell'area della parrocchia, prevista per sabato 21 giugno alle 15.00, il giorno precedente si correrà anche il primo "Memorial" a lui dedicato. Sarà una gara podistica a staffetta, su un percorso di 1.6 km con due giri per atleta. Le iscrizioni si riceveranno in piazza Mercato dalle ore 18.30 e la partenza è prevista alle ore 2.00. Una corsa dell'amicizia, alla quale parteciperanno i tanti ragazzi del paese per i quali Stefano si era molto prodigato con la sua attività di volontariato a favore della parrocchia e dell'oratorio.

Pieve 'n'festa prevede momenti dedicati ai motori, con esposizioni di auto, moto, vespe, serate musicali e giochi per tutti. Durante la festa sarà attivo il servizio bar e cucina.