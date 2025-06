A Vogogna si celebra l'amore nella "Notte romantica"

Una notte per celebrare l'amore e il romanticismo nei borghi più affascinanti d'Italia: il giorno del solstizio estivo torna anche quest'anno "La notte romantica" organizzata dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia" con tanti eventi tra musica, poesia, arte ed enogastronomia che si svolgono tra le viuzze dei luoghi più affascinanti del Bel Paese. Anche Vogogna aderisce all'iniziativa, e il programma per il 21 giugno è davvero ricco.

Già alle 17.30 vi sarà un'escursione tematica in cui sarà raccontato l'amore legato a Vogogna e al territorio, alle 18 apriranno gli stand degli hobbysti e vi sarà una degustazione per le vie del borgo. Si potrà fare aperitivo con il pic nic nel cuore del castello e assaggiare la dolce ricetta speciale preparata dai pasticceri locali. Alle 21 passione e musica con l'esibizione di tango sotto i portici di Palazzo Pretorio e alle 21 balli latino americani in piazza. Alle 21.15 vi sarà la premiazione del concorso "Borgo Fiorito" e alle 21.30 l'omaggio musicale a Lucio Battisti. Per tutta la serata poi yoga, angolo del bacio, piccoli trattamenti estetici e scatti ricordo.