A Domodossola un pomeriggio per la pace con “Ferma il Riarmo” in occasione della Giornata del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e in adesione alla manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma “Fermiamo la guerra – Stop Rearm Europe”, il comitato ossolano “Ferma il Riarmo” organizza un doppio appuntamento a Domodossola nella giornata di venerdì 20 giugno, in via Rosmini.

Il programma si aprirà alle ore 17 con un laboratorio di costruzione di aquiloni condotto da Sara Caprera, rivolto a grandi e piccoli come simbolo di libertà e pace. A seguire, alle 18:30, Giovanni Pannone guiderà un drum circle, un’esperienza collettiva di musica e ritmo aperta a tutti, per condividere un momento di espressione creativa e comunitaria.

L’iniziativa intende esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza, chiedendo il cessate il fuoco immediato e la rimozione dei blocchi agli aiuti umanitari, e allo stesso tempo sensibilizzare sul piano europeo di riarmo “Rearm Europe”, promuovendo riflessioni su modelli di convivenza pacifica tra i popoli.

Durante il pomeriggio sarà presente anche un banchetto informativo dell’associazione 20.01, attiva sul territorio nella promozione di progetti sociali e culturali. La partecipazione è libera e gratuita, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo email: cos.ossola@gmail.com.