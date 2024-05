Un sidecar per trasportare in moto i disabili è il progetto dei "22 Originals"

"Disabilità non significa inabilità ma semplicemente adattabilità": e così i "22 Originals" di Pieve Vergonte, gruppo di amici appassionati di moto, ha avviato il progetto per acquistare un sidecar per trasporto disabili. Si tratta di una versione adattata per carrozzine dei sidecar che si possono agganciare alle moto per il trasporto, in tutta comodità, di una o più persone. Con questo sidecar speciale sarà possibile consentire anche alle persone non più in grado di camminare o stare sedute su un sedile tradizionale, di viaggiare in moto e divertirsi.

Per l'acquisto del sidecar è stato aperto un conto corrente per la raccolta di fondi e sul quale confluiranno anche i proventi delle feste organizzate dai "22 Originals", come quella in programma per questo weekend. Sabato 4 e domenica 5 maggio infatti, a Pieve Vergonte, si svolgerà la "Prima...vera fest" con street party, raduno di moto e di auto, spettacoli, musica, street food, mercatini, esibizioni sportive e molto altro ancora. Due giorni di festa per grandi e bambini, con tanti momenti diversi, che si svolgeranno lungo l'intera via Cicoletti e che per due giorni fino a notte, grazie anche al tendone coperto, regaleranno tanto divertimento.