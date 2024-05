Record di brevetti nel 2023, superata quota 5000: Piemonte quarta Regione

Lo scorso anno le aziende e gli inventori italiani hanno depositato un totale di 5.053 domande di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), registrando il numero più alto di sempre per il nostro Paese. Questo uno dei dati principali per l’Italia che emergono dall’EPO Patent Index 2023 pubblicato nei giorni scorsi.

Per l'Italia miglior risultato di sempre

Si tratta di un aumento del +3,8% rispetto all'anno precedente, superiore alla crescita media europea del +1,4%. Un trend di crescita positivo, che trova conferma nel lungo periodo; infatti, le domande di brevetto dall’Italia sono cresciute del + 38% rispetto a 10 anni fa e del +15% rispetto a 5 anni fa. L’Italia si attesta all’undicesimo posto tra tutti i Paesi che presentano le domande all’EPO e al quinto posto tra i 27 Paesi dell’Unione Europea, dopo Germania (24.966), Francia (10.814), Paesi Bassi (7.033) e Svezia (5.139).

Piemonte quarta regione

Il Piemonte si posiziona al quarto (4°) posto nella classifica delle regioni italiane che hanno presentato più domande all’EPO (European Patent Office), dietro alla Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ma davanti al Lazio e alla Toscana. In numeri assoluti le domande di brevetto provenienti dal Piemonte nel 2023 sono state pari a 441 (e hanno rappresentato l’8,7% delle domande provenienti dall’Italia). Tuttavia, il Piemonte ha registrato un decremento del -9,4% di domande di brevetto presentate nel 2023 rispetto al 2022 all’EPO.

A Torino depositate 175 domande

Più in particolare dalla città di Torino sono pervenute 175 domande di brevetto (rispetto alle 441 complessive per il Piemonte) che hanno permesso a Torino di posizionarsi al 69esimo posto tra le città dei paesi aderenti all’EPO che hanno presentato il maggior numero di domande di brevetto nel 2023. Milano invece è al 17esimo posto con 587 domande di brevetto e Roma al 46esimo con 246 domande. Nella classifica dei Top 10 richiedenti brevetto all’EPO dall’Italia nel 2023, troviamo in terza posizione una storica azienda con sede proprio a Torino, Iveco Group, che da sola ha presentato 48 domande di brevetto.