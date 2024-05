Un servizio di sgombero trilocale del quale parliamo di questo articolo è un servizio potenzialmente abbastanza complesso come lo sono la maggioranza dei servizi di sgomberi e non è un caso che poi molte persone li affidano a degli esperti nel settore ben comprendendo che da soli non ce la possono fare.

Tra l'altro come tutti possiamo immaginare quando si parla di un trilocale non è che si parla di un monolocale perché si parla di una casa abbastanza grande dove ci potrebbe vivere anche una famiglia, o comunque una coppia.

Soprattutto quando poi parliamo di quelle case abitate per molto tempo è chiaro che si possono accumulare tanti oggetti vecchi e soprattutto si possono accumulare tanti elettrodomestici e tanti mobili pesanti e ingombranti.

Finché poi smaltire diventa un problema ma anche tenerli in casa lo, perché occupano tutto lo spazio vitale che potrebbe essere occupato in altro modo.

D’altra parte, quando si arriva a questo punto ce la si può prendere solo con noi stessi perché abbiamo fatto passare del tempo senza occuparcene e quindi poi non ci possiamo lamentare che siamo costretti a contattare o, meglio, scegliere una tra le tante imprese del settore perché da soli non ce la possiamo fare.

Anche perché le imprese nel settore quando lavorano per sgomberare un appartamento chiaramente inviano vari operatori e soprattutto gli stessi sono persone esperte che riescono a gestire qualsiasi situazione potendo contare su delle attrezzature specializzate che possono essere utili e potendo contare su degli automezzi che poi sfrutteranno per portare quello che hanno sgomberato e smaltirli in discarica e parliamo di furgoni e camion.

Mentre quando parliamo di attrezzature parliamo di piattaforme mobili o di cestelli elevatori che in certe situazioni sono fondamentali perché altrimenti gli operatori non riuscirebbero a portare fuori casa dei divani o dei mobili pesanti come gli armadi e grazie a queste attrezzature le potranno portare fuori dal balcone per esempio.

Prima di organizzare uno sgombero ci conviene rivendere quegli oggetti che sono ancora in buone condizioni



Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte prima di organizzare uno sgombero ci conviene fare un elenco delle cose che sono veramente vecchie e che quindi devono essere smaltite in una discarica grazie al lavoro di questi esperti nel settore.

Mentre ci possono essere altri oggetti che sono ancora in buone condizioni e parliamo anche di mobili che per noi non vogliamo più e quindi invece che farli smaltire e sgomberare dobbiamo provare a rivederli e sfruttare quei soldi che guadagniamo per pagare questo servizio.



Questo diventa molto importante quando noi ci stiamo organizzando anche per un trasloco e quindi prima vogliamo sgomberare e quindi non vogliamo soprattutto portare cose che non ci servono anche se sono in buone condizioni è l'unica soluzione è rivenderle.

Mentre un'altra soluzione potrebbe essere quella di regalarli se i soldi non ci servono e quindi magari proporlo a degli amici o a dei colleghi di lavoro o ai familiari che saranno molto contenti del nostro gesto.