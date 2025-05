Dr1, vittorie per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma

Ruggito della Findomo Pediacooph24. Nell'ultima giornata della stagione regolare, in un match che per la classifica non aveva valore, i granata si sono presi comunque la soddisfazione di violare il parquet della capolista Galliate con un nettissimo 76-55. Protagonista assoluto, ancora una volta, Matteo Donaddio, che ha scritto a referto la bellezza di 31 punti. In doppia cifra anche Nagini con 13 e la coppia Frank-Carusi a 11.

Domo ora aspetta di conoscere la sua avversaria al primo turno play-off: da sesta troverà la terza dell'altro girone, che ancora non si sa visto che si gioca domenica.

PalaBagnella inviolato: la Paracchini Expo Foma dal canto suo si prepara anch'essa ai play-off, con il fattore campo a favore ma ancora senza sapere chi affronterà giovedì alle 21 in gara 1. Ieri sera i rossoverdi hanno giocato un po' al gatto con il topo contro i giovani di Borgomanero: 100-87 il risultato finale, con Forte e Kutnetsov migliori marcatori con 21 punti. Benissimo anche Messina con 14, mvp del match, così come Vercelli.