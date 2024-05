Juve Domo battuta dal Briga, Baveno costretto al pari ad Arona

Foto: il gol su punizione di Palfini in Villa-Crodo

Tutto ancora aperto nelle parti alte della Promozione per dove il Città di Baveno viene costretto al pari (2-2) dall’Arona, mentre il Briga passa al ‘Curotti’ battendo i granata per 4 a 1. Una nuova sconfitta per l’Omegna che ceda a Casale (3-1) mentre il Feriolo colleziona un altro punto contro la Chiavazzese (1-1).

In Prima Categoria era tutto già deciso. La neopromossa Ornavassese chiude a suon di gol (4-4) contro la Varzese , l’ex squadra di Lipari. Il Trecate già tagliato fuori viene battuto in casa dal Gravellona (1-0) . Bella vittoria del Piedimulera (2 a 0) a Pernate. La Cannobiese rifila un 5 a 1 all’Agrano mentre il Bagnella cade in casa della Union Novara (2-0). Altro pari sonante tra Vogogna e Carpignano (4-4) mentre il Villa, ritornato al ‘Poscio’ batte il Crodo 2 a 0 con una doppietta di Matteo Palfini, capocannoniere del girone A.