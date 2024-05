Alla Soms un concerto jazz a sostegno di un nuovo progetto di prevenzione

Sabato 18 maggio alle 20.45 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso ETS di Domodossola ospita la prima raccolta fondi a favore del progetto di prevenzione medica rivolto ai soci più fragili. Per l’occasione è in programma un concerto jazz che vede protagonista il Travels Duo, formato da Simone Locarni al pianoforte e Paolo Pasqualin alle percussioni, con la partecipazione della cantante Marta Frigo.

Nella stessa occasione, all’interno dello Spazio Contemporaneo si terrà un’esposizione di quadri dedicata a Giuliano Crivelli, artista ossolano che tanto ha dato al mondo della pittura e della musica.

L’ingresso è a offerta minima di 10 euro, destinati a creare un fondo per aiutare i soci più in difficoltà ad usufruire di controlli diagnostici di prevenzione a salvaguardia della salute. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 370 3345700.