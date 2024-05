Tutto pronto per la quarta edizione di TEDX Alberghiero Rosmini Youth

Mercoledì 5 giugno, dalle 9.00 alle 12.30, l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola ospita la quarta edizione della conferenza ufficiale di TEDx, dal titolo “Alberghiero Rosmini Youth”.

Quello domese è l’unico istituto alberghiero in Italia ad organizzare un TEDx - un evento che prevede conferenze e interventi di esperti e professionisti in qualunque ambito, che si tengono in tutto il mondo – per favorire negli studenti nuove ispirazioni e utili competenze di comunicazione.

TEDx Alberghiero Rosmini Youth sarà un grande evento in cui si alterneranno sul palco del teatro dello storico Collegio Rosmini i discorsi di sette giovani speaker, alcuni dei quali allievi della scuola. L’evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito previ prenotazione con una mail a tedxyouth@alberghierorosmini.it. Questi i sette speaker che interverranno durante la conferenza:

Luca Caivano, ingegnere matematico, con un discorso da titolo “Come affrontare il cambIAmento”, farà un discorso sull’attualità e le potenzialità dell’intelligenza artificiale in vari campi;

Nadia Caffoni, studentessa di quarta all’Alberghiero Rosmini, che tratterà dei passaggi e dell’incertezza nella vita ispirandosi alla sua passione per la pallavolo, con un discorso dal titolo “Come prepararsi all’imprevedibile”;

Gabriele Cervia, violinista e direttore artistico dell’Orchestra Archeia di Torino, tratterà invece della musica quale viaggio attraverso il tempo e lo spazio, un percorso che trasforma l’essenziale in qualcosa di complesso, con lo speech “Passacaglia: la via della musica”;

Martina Levato, booktoker, parlerà dell’influenza dei social media sulla diffusione della lettura e del passaggio dal libro scritto a quello raccontato, con il suo monologo “Il ponte di carta: ai confini tra realtà e virtuale”;

Alessandro Crola e Giovanni Forni, studenti del quarto anno all’Alberghiero Rosmini, affronteranno i temi della conoscenza, dell’amicizia e della fratellanza, partendo dal loro rapporto di amici inseparabili, nel loro “Verso un mondo più amico”;

Dario Beluffi, vegan pastry chef, con un discorso dal titolo “La svolta vegetale”, racconterà il percorso personale e professionale che lo ha condotto al passaggio da onnivoro a vegano, indagando sfide e opportunità di una frontiera dell’alimentazione che riscuote un interesse sempre crescente.

Saranno presenti anche alcuni musicisti dell’Orchestra giovanile Archeia di Torino, che suoneranno l’inno ai “passaggi” appositamente composto per l’evento. I discorsi saranno successivamente visibili a tutti sul canale YouTube TEDx Talks.