Elezioni amministrative, Alessandro Lana si ricandida a Piedimulera

Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, anche i cittadini di Piedimulera saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Come già accaduto nel 2019, anche questa volta c’è un solo candidato: si tratta di Alessandro Lana, attuale primo cittadino e presidente della Provincia del Vco. Quest’ultimo si candida, dunque, per il terzo mandato consecutivo senza avversari.

Con Alessandro Lana, nella lista “Piedimulera Obiettivo Comune – Alessandro Lana Sindaco” ci sono Alessandra Pirazzi, Roberto Cotroneo, Manuela Bea, Fausto Sgro, Lorenzo Bellò, Monica Ferrante, Aldo Noce, Sergio Da Ros, Michele Felice, Gualtiero Tonietti.