Revocato lo sciopero dei treni del fine settimana

Buone notizie per i viaggiatori: lo sciopero dei treni previsto per domenica 26 maggio è stato revocato. L’agitazione, indetta dall'Assemblea nazionale Pdm e Pdb, era stata inizialmente proclamata per il 19 maggio, ma era stata precettata dal Ministero dei Trasporti. Successivamente, lo sciopero era stato riprogrammato per questa domenica.

Tuttavia, la Commissione di Garanzia ha annullato lo sciopero a causa del mancato rispetto del termine di preavviso, garantendo così il regolare servizio ferroviario per il fine settimana. Questo significa che domenica 26 maggio i treni viaggeranno regolarmente, evitando disagi per i passeggeri.

L'agitazione potrebbe essere riprogrammata in futuro, ma solo nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritti dalla legge. Per ora, i viaggiatori possono pianificare i loro spostamenti senza preoccupazioni, godendosi un weekend senza interruzioni nel servizio ferroviario.