Festa dell'antico forno a Pontetto di Montecrestese

Dopo il rinvio il 1° maggio a causa del maltempo, Comune di Montecrestese e associazione Antico Forno Frazionale ci riprova, e questa volta le previsioni dovrebbero essere buone: domenica 26 maggio torna la tradizionale "Festa dell'antico forno di Pontetto", un'occasione per visitare la struttura che risale al 1600 e che rappresenta una delle più antiche testimonianze della società rurale contadina delle nostre terre.

Il programma è invariato: la festa inizierà alle 14.45 quando il pittore Enzo Baiardi presenterà alcuni dei suoi quadri. Alle 15.30 è in programma il saggio di danza di Mattia Molini e, a seguire, il sindaco di Montecrestese consegnerà il riconoscimento al "Personaggio dell'anno 2024". Seguirà la visita al museo dell'antico forno, dove sono stati raccolti utensili di legno e non, attrezzi per la lavorazione della vite, del vino, del fieno, della canapa, della lana, del latte, lampade per l’illuminazione, vecchi reperti di scuola e una bricolla composta da ex contrabbandieri. Dopo la visita saranno distribuiti "prodotti locali".