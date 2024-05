Giornalista ossolano condannato per diffamazione

Il Tribunale di Verbania ha condannato a 2.000 euro di multa, oltre a una provvisionale sul danno da liquidarsi in sede civile di cinquemila euro nei confronti del Comune di Domodossola l’ossolano Antonio Ciurleo. Era stato denunciato dal Comune di Domodossola, che si era costituito parte civile, per diffamazione a mezzo stampa nel gennaio 2021. Tutot era nato da un video pubblicato nella sua rubrica ‘’L’altra informazione’’ su Facebook, col quale Ciurleo sollevava dubbi sul concorso pubblico per un posto da istruttore amministrativo alla biblioteca civica.