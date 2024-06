Pieve, auto va a sbattere contro un palo della luce. Nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questa sera intorno alle 21 per un incidente stradale avvenuto in via Carlo Marx a Pieve Vergone. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto e ha divelto un palo dell'illuminazione pubblica.

I vigili del fuoco hanno lavorato con attrezzature idrauliche, per liberare l'auto incastrata nella sua parte anteriore dal palo e consentire al soccorso stradale di rimuoverla con facilità. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri di Verbania per i rilievi e le cause del sinistro.