Si perdono sopra Tappia, turisti lombardi recuperati con l'elicottero

Due escursionisti lombardi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco questa sera intorno alle 19.30 in Ossola. I due si sono trovati in evidente difficoltà in una zona boscosa sopra la frazione di Tappia nel Comune di Villadossola.

L'imbruinire ha impedito ai due escursionisti di ritrovare il sentiero del ritorno ed è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago 141 proveniente da Malpensa,che li ha recuperati poco prima che facesse buio e lasciati in un'area sicura ove ad attenderli vi erano i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola. Nessuno è rimasto ferito.