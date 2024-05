Grande successo per la festa dedicata a Bud Spencer e Terence Hill FOTO

Ha avuto un grandissimo successo la "Bud &Terence Fest" che per due giorni ha catapultato gli ossolano, ma non solo, nel mondo del scazzottate, delle botte e dei giochi da "maschi" di due miti del cinema italiano: Bud Spencer e Terence Hill.

Tra esposizioni di Dune Buggy e altre auto, sfilate di auto d'epoca, Cosplay di Terence Hill e Bud Spencer, tanta musica a tema, menu rigorosamente a base di fagioli, salsicce e griglia e naturalmente gare appassionanti, alla Prateria si sono divertiti tutti, tornando forse un po' bambini. Non è mancato il mitico Alvaro Vitali, che ha regalato momenti di grande allegria, e il sosia di Bud Spencer con il quale tutti hanno voluto scattare una fotografia.

"Ho visto le persone contente di partecipare e sentito tante belle parole - commenta Maurizio Mazzurri, organizzatore dell'evento - ho ricevuto tanti complimenti e questo fa veramente piacere. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, è stato un successo per me e per le persone che hanno collaborato".