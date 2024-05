Alle Bagnolini la consegna patente smartphone e l'inaugurazione del progetto “Adotta una porta”

Due appuntamenti importanti per la vita scolastica all’Istituto Bagnolini di Villadossola: giovedì 30 maggio presso l’auditorium della scuola in via Boldrini 28 si svolgerà infatti la cerimonia provinciale di consegna dei patentini per lo smartphone. In quell’occasione saranno presentati gli esiti del progetto di peer education che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della secondaria e tutti gli alunni delle classi quinte della primaria.

Venerdì 31 maggio alle ore 17.00, invece, sempre presso il plesso principale di Villadossola, si terrà l’inaugurazione “Adotta una porta” che ha visto l’adesione di tanti sostenitori per la sua realizzazione. Un’attività che ha trasformato le porte della scuola in vere opere d’arte grazie al lavoro dei docenti e degli studenti del laboratorio d’arte.