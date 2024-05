Soccorso in festa, Salvatore Ranieri dona un defibrillatore di ultima generazione

Domenica 26 maggio, durante la grande festa di Ornavasso “Soccorso In festa”, è stato consegnato dal cantante della solidarietà un defibrillatore di ultima generazione. I volontari del Soccorso hanno accolto Salvatore Ranieri con grande ospitalità per il suo costante impegno a favore delle associazioni. Lo stesso Ranieri ha ringraziato tutti i volontari, il soccorso alpino, la protezione civile e il corpo Aib.

Insieme ai volontari e a un medico del 118, è stata fatta una dimostrazione del funzionamento dei defibrillatori, spiegando quanto è importante guadagnare tempo in caso arresto cardiaco. Importante anche non esporre i defibrillatori al sole e soprattutto controllare spesso il funzionamento.

Ranieri è stato inoltre convocato, per il 28 maggio, a Frosinone per far parte della Nazionale Attori e Personaggi Italiani impegnati nel sociale. Anche in quella occasione verrà donato un defibrillatore ad Admo Lazio. Ranieri, che da oltre 14 anni collabora con Mediaset, sarà in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 - dal 2 all'8 giugno - per sensibilizzare l'uso del defibrillatore.