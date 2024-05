Corsa a due a Bannio Anzino: Pierfranco Bonfadini sfida Roberta Ricco

I cittadini del comune di Bannio Anzino tornano alle urne l’8 e il 9 giugno per le elezioni amministrative. Dopo tre mandati consecutivi, il sindaco uscente Pierfranco Bonfadini torna in corsa per ricoprire per la quarta volta il ruolo di primo cittadino. al contrario di quanto accaduto nel 2019, quando era l’unico candidato, questa volta se la dovrà vedere con Roberta Ricco.

Bonfadini presenta la lista “Futuro e tradizione” con Gino Bonfadini, Giuliano Vittone, Sabrina Cappelli, Moreno Del Grosso, Giuseppe Testa, Annalisa Broggio in Giardino, Veronica Chiarinotti, Demis Balbi, Fausto Stoppini, Barbara Volpone.

Roberta Ricco si presenta invece con la lista “L’alternativa per Bannio, Anzino e Pontegrande” con i candidati consiglieri Roberto Adici, Stefania Berardi, Giovanni Fantonetti, Matteo Minetti, Sergio Pereno, Angelo Sgaria, Claudio Zambonini.