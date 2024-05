Malesco, Serena Pilone sfida il sindaco uscente Enrico Barbazza

Al termine del suo quarto mandato, il sindaco uscente Enrico Barbazza torna in corsa per le elezioni amministrative di Malesco del’8 e 9 giugno. L’attuale primo cittadino, che nel 2019 era stato l’unico candidato per guidare il paese vigezzino, per il 2024sarà sfidato da una nuova candidata, Serena Pilone.

Per quanto riguarda Barbazza, la sua lista si chiama “Chiarezza, serietà, efficienza” e vede candidati consiglieri Alessandro Bagnasco, Claudio Besana, Alessio Bonzani, Luca Bottinelli, Giuseppe Cavalli, Marco Dei Svaldi, Margherita Mazzetti, Daniele Minoggi, Debora Pirinoli, Roberto Porta.

Serena Pilone si presenta invece alle urne con la lista “Insieme per cambiare” insieme a Egidio Bergamaschi, Raffaella Bergamaschi, Fabio Bona, Agostino Brioschi, Cristophe Cerrina, Patrick Corapi, Mauro Curotto, Michela Ferrari, Massimiliano Pecollo.