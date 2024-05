Alle Bagnolini l'inaugurazione del progetto "Adotta una porta"

Due momenti importanti per l’istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola. Giovedì 30 maggio, nell’auditorium in via Boldrini, si svolge la cerimonia provinciale di consegna dei patentini per lo smartphone. Venerdì 31 maggio alle 17.00, invece, nella sede principale dell’istituto si tiene l’inaugurazione del progetto “Adotta una porta”, che ha permesso di trasformare le porte della scuola in vere e proprie opere d’arte, grazie al lavoro dei docenti e degli alunni che hanno preso parte al laboratorio.