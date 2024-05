2 giugno: nel Vco sei nuovi diplomi dell'ordine al merito della Repubblica italiana

Domenica 2 giugno si celebra Festa della Repubblica, data che costituisce principio fondativo del nostro patrimonio culturale, sociale e politico e che perpetua valori e sentimenti che uniscono tutto il popolo italiano e che celebra i settantotto anni dal voto referendario che sancì la scelta del modello repubblicano.

Proprio il 2 giugno, dalle 9.30, si tiene a sul lungolago di Verbania Pallanza la cerimonia provinciale che celebra la Festa della Repubblica. La cerimonia ha inizio con l’ingresso dei gonfaloni decorati al valore civile e militare, a cui segue l’alzabandiera, l’onore ai caduti e gli interventi delle autorità civili. Tra questi ultimi, il prefetto del Vco Michele Formiglio legge il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della giornata vengono poi conferiti i diplomi dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana”. Ecco chi sono:

Il cavalier Claudio Marenzi viene insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Presidente di Herno Spa, azienda di famiglia fondata nel 1948, e presidente e amministratore delegato di Montura Spa. Nato ad Arona, ha iniziato a lavorare sin da giovane improntando il suo operato al forte radicamento al territorio, al mantenimento del controllo creativo e produttivo e al perseguimento della funzionalità oltre l’estetica con l’obiettivo di accompagnare i suoi brand in una dimensione sempre più internazionale. Convinto della necessità di fare sistema per tutelare la filiera italiana, ha ricoperto dal 2013 al 2018 il ruolo di presidente di Sistema Moda Italia. Dal 2017 al 2023 è stato Presidente di Pitti Immagine. Dal 2017 al 2020 presidente di Confindustria Moda da lui creata per promuovere e tutelare sui mercati globali l’eccellenza moda, tessile e accessorio italiano. Nel 2016 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Leonardo “Qualità Italia”. Da aprile 2024 è presidente di Stresa Festival.

Il commendatore professore Maurizio Cavezzali viene insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Docente universitario e imprenditore, risulta uno stimato conoscitore dell’arte e della cultura; si distingue nell’approccio imprenditoriale e nel sostegno, nella comunicazione e nella valorizzazione del brand, delle imprese che svolgono attività connesse al campo artistico culturale. Nel triennio 2010 – 2013 è stato amministratore delegato della Stellini Servizi Congressuali S.r.l. mentre attualmente ricopre il duplice incarico di amministratore unico della società Equipe International che si occupa di creazione di eventi e di consigliere e amministratore delegato della Equipe Exibit S.r.l. società che si occupa di organizzare fiere e convegni connessi all’arte e alla cultura. In un articolo apparso su “Il Sole 24 Ore” si evince che è il presidente della “Italian Perfumery Institute”, la prima scuola di alta formazione della profumeria italiana. Il prof. Cavezzali è docente a contratto al Politecnico di Milano e precedentemente lo è stato per l’Accademia delle Belle Arti di Brera. Dal 1990 al 1991 è stato assistente alla presidenza del Museo nazionale della scienza e della Tecnica di Milano. Risulta presidente di Scuderia Milano auto Storiche, ente no profit dedicato alla valorizzazione della cultura dei mezzi di trasporto su due ruote.

Il cavalier Gilberto Tabarini viene insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana. Nonostante sia in pensione, svolge ancora la professione di artigiano presso la ditta di famiglia “Vco Gomme di Tabarini G.M.-F.” della quale detiene una piccola quota societaria. ha svolto il servizio di leva obbligatorio presso il Genio Trasmissioni di Roma e promosso Tenente è stato aggregato alla Divisione Centauro di Novara. Dal 1992 riveste la carica di Capo Nucleo dell’U.N.U.C.I. (Unione Ufficiali in Congedo d’Italia) dell’ex sezione di Verbania. Dal 2010 ricopre la carica di Capo Nucleo di zona dell’Istituto Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare e in tale veste è una presenza costante e punto di riferimento di diverse associazioni per tutte le manifestazioni civili locali della Repubblica Italiana.

Il maestro Paolo Milesi viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana. Direttore d’orchestra della formazione bandistica dell’Ente Musicale di Verbania, è stato docente di musica nelle scuole medie ad indirizzo musicale e collabora tuttora attivamente con orchestre e formazioni cameristiche, nonché alla realizzazione di progetti musicali, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani musicisti locali. Il Maestro è anche prima tromba nell’orchestra di fiati Banda “Accademia” di Quarna Sotto, vincitrice del concorso mondiale WMC per orchestre a fiati di Kerkrade (Olanda) e prima tromba dell’Orchestra Fiati della Svizzera Italiana e del Quintetto svizzero di Ottoni “Clangore Nuovo”. Dal 1981 è direttore d’Orchestra della formazione bandistica dell’Ente Musicale di Verbania, storico ente cittadino fondato nel 1840, di cui è anche Direttore Artistico e Coordinatore dei corsi musicali. Il maestro Paolo Milesi, inoltre, dalla costituzione della provincia del Verbano Cusio Ossola, è presenza fissa ai diversi eventi istituzionali, civili e militari, sia in qualità di trombettista che di guida dell’Ente Musicale Verbania. Preme sottolineare che, in occasione del quarantennale della direzione artistica del citato Ente Musicale, il maestro è stato insignito del significativo riconoscimento della “Lira D’Oro” a testimoniare il ringraziamento della città di Verbania per il lungo, costante e apprezzato impegno profuso nel quarantennio di direzione della banda cittadina.

Il Tenente Colonnello dell’arma dei carabinieri Fabio Volpe viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana. Nato a Napoli ma ghiffese d’adozione inizia la carriera militare a 16 anni, quando supera l’iter selettivo per frequentare la Scuola Militare Teulié di Milano. Il primo vero incarico operativo arriva nel 2009, al Castello di Moncalieri (TO), presso il Primo Battaglione Carabinieri “Piemonte”, dove per un anno gestisce le attività esterne di Ordine Pubblico, sia in territorio piemontese che nel resto del nord-ovest. Nel 2010 viene impiegato a Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, dove per 2 anni comanda il Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, ottenendo diversi riconoscimenti per i risultati conseguiti in termini di lotta alla criminalità organizzata e comune. Nel 2012 rientra in Piemonte e, per 5 anni, assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Verbania, venendo poi impiegato, dal 2017, per i successivi 4 anni, al Comando della Compagnia Carabinieri di Pavia. Nel pavese gestisce, sin dalle primissime fasi, la delicata emergenza Covid, ottenendo anche un apprezzamento della Commissione Europea per il contributo espresso in termini di lotta alla contraffazione dell’Euro, a seguito dell’individuazione di una zecca clandestina dedita alla falsificazione di monete. Dal 2021 è impiegato presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, con il compito di trasferire l’esperienza maturata a circa 300 giovani Marescialli dell’11° Corso Triennale che, a partire dal prossimo mese di luglio, saranno destinati presso i Comandi Stazione Carabinieri ed i Nuclei Carabinieri Forestali dislocati in tutto il territorio nazionale, contribuendo alla loro formazione etica e militare. A partire dalla prossima estate sarà impiegato in Roma, in nuovo delicato incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Il dottor Matteo Marcovicchio viene insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana. Di professione manager di gruppi bancari e di gestioni patrimoniali, risulta aver ricoperto incarichi diversi pubblici. Dal mese di maggio 2022, ricopre l’incarico di recruiting manager in Banca Widiba, in qualità di responsabile dell’Area Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana. Precedentemente è stato manager per il gruppo Cassa Centrale Banca, per la BNL/BNP Paribas e per la Azimut Capital Management. Infine, risulta amministratore unico della società a responsabilità limitata Viator, con sede legale a Verbania, che si occupa di servizi logistici relativi alla distribuzione di merci. Preme sottolineare che, nonostante i molteplici impegni lavorativi e una più che decennale attività politica prestata a favore della collettività locale, risulta iscritto ad associazioni di volontariato e di filantropia, quali la sezione di Verbania dell’Associazione Nazionale Carabinieri e l’organizzazione di assistenza Lions Club International Verbano – Borromeo.

Durante la cerimonia ci sarà il benvenuto civico ai neo-maggiorenni di Verbania a cui sarà donata una copia della Costituzione Italiana. In caso di pioggia la cerimonia sarà celebrata nella vicina Villa Giulia. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre il tricolore.