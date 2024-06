Al via la stagione estiva delle piscine di Domodossola

Sabato 1° giugno parte la stagione estiva delle piscine di Domodossola: dalle 9 alle 19 di tutti i giorni le vasche esterne saranno aperte e ci si potrà finalmente rilassare tra un tuffo, una bibita e i tanti eventi in programma.

"Partiamo - dice Marco Longo Dorni, gestore degli impianti - e il tempo sembra essere dalla nostra parte. In questa settimana ospiteremo le feste per bambini e ragazzi delle scuole domesi, poi a partire da lunedì 9 giugno inizierà il nostro campo Multisport, il centro estivo per i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria. A luglio poi al nostro campo estivo si affiancheranno un baby camp per la scuola dell'infanzia, un camp di tennis, quello del Volley 2008 e i camp estivi di Juve Domo e Sg Soccer".

Insomma, le piscine di Domodossola saranno il regno dei bambini e adolescenti domesi per tutta l'estate. Ma non ci saranno solo campi estivi: ogni domenica a giugno e luglio vi saranno animazioni in piscina con musica e band dal vivo, e laboratori per bambini. Tanti poi gli eventi in programma, tra feste e tornei. Tra tutti ricordiamo l'8 giugno l'evento "Remember Sport by night" per la raccolata fondi per la costruzione di una scuola in Africa. Oltre alle piscine esterne, sarà possibile nuotare anche all'interno con apertura per il nuoto libero in fasce orarie. Insomma, l'estate è davvero arrivata, ora aspettiamo il sole e il caldo.