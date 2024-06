Il liceo ricorda Pier Antonio Ragozza

Martedì 4 giugno, nella palestra e il cortile del Liceo ‘Giorgio Spezia’, si terrà un momento di commemorazione del Dirigente Scolastico Pierantonio Ragozza, prematuramente scomparso a inizio del mese di maggio.

"La comunità scolastica vuole dedicare un momento di ricordo al preside Ragozza - sottolinea la vicepreside Michela Tantardini -, che per quindici anni è stato alla guida del liceo. Tanti sono i pensieri, i ricordi, gli aneddoti che ciascuno di noi - docenti e alunni, personale Ata e genitori - può raccontare: sentiamo il bisogno di fermarci un attimo e di vivere insieme questo momento, stringendoci con affetto alla famiglia."

Alla commemorazione saranno presenti i familiari del dirigente scolastico Ragozza e i rappresentanti delle istituzioni con cui il Liceo Spezia collabora da anni.

Alle ore 9.45 ci sarà la commemorazione in palestra per le classi del Bienni. Dopodiché alle ore 11.00 in cortile ci sarà la piantumazione alberi in ricordo del Preside. Infine alle 11.30 la commemorazione in palestra per le classi di Triennio.