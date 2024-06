Grande successo per il concerto di PopCoro a sostegno di AmaRene

Si potrebbe dire “buona la prima”, proprio come la prima collaborazione nata dalla ormai consolidata esperienza di PopCoro, con i suoi 38 componenti coordinati e diretti dai maestri musicisti Paolo Frigerio e Barbara Billet, e gli obiettivi sociali di AmaRene, nella solidarietà verso pazienti nefropatici e nel diffondere il messaggio della conoscenza, prevenzione, cura delle malattie renali.

La serata al Teatro La Fabbrica di Villadossola, che si è tenuta il 30 maggio, ha registrato uno straordinario successo. Il presidente di AmaRene, il dottor Maurizio Borzumati, ha illustrato i progetti dell’associazione e lo scopo della serata: il ricavato è stato infatti donato per l’acquisto di due paia di occhiali a visione micrometrica ad alta risoluzione per l’esecuzione di suture microvascolari necessarie per assicurare una buona dialisi ai pazienti dei dei reparti di Nefrologia e Dialisi di Domodossola e Verbania.

La serata è proseguita con un entusiasmo crescente che progressivamente ha coinvolto tutto il pubblico presente in sala, sollecitato dall’ampio repertorio degli artisti che, partiti dagli anni ’60, sono giunti alla musica contemporanea.