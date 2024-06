Torna il Museo Immaginario: in esposizione una "Natura morta" di Franco Busca

Martedì 11 giugno un nuovo appuntamento con il Museo Immaginario - L'École des Italiens. Il bar Sali & Pistacchi in piazza Mercato a Domodossola ospita “Natura morta, 2005), opera dell’artista domese.

Gli organizzatori del Museo Immaginario raccontano così le opere di Busca: “È nella pittura di Franco Busca una magia razionale che s'appresta al diapason della valutazione chiasmica di forma e inventiva, sfiorando in definizione e reintegrando in ragionamento la sintesi dello spazio, soggetto e luogo primale d'attesa. Si vorrebbe pensare ad una eterna fanciullezza dell'affabulazione, ma il pacato razionalizzare, principale deriva infantile, cela il dramma della ricerca dinamica e magmatica d'una spiritualità accesa che si risolve nella scoperta appena palesata di equilibri di forme e di volumi, in bilico tra astrazione e narratività, che richiama lacerti di densità cinetica memorizzata e cristallizzata, alla Depero, o sofferti sarmenti di pensiero segnalati da un'azione volatile che giunge a risolversi in un cromatismo vivido, pronto a rimemorare Lèger”.