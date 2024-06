Domodossola decide sulle tariffe della tassa dei rifiuti

Si riunisce giovedì 13 giugno alle 21.00 nella sala storica del palazzo municipale il consiglio comunale di Domodossola.

Tra i punti più importanti dell'ordine del giorno, quello riguardante l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti e l'accettazione da parte dell'amministrazione della concessione in comodato d'uso gratuito di una porzione di immobile di proprietà della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso per la collaborazione alla realizzazione di interventi nell'ambito del progetto “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu”. Il punto prevede anche l'approvazione della bozza del contratto di comodato.

In apertura del consiglio ci saranno delle comunicazioni del sindaco Lucio Pizzi. Altri punti riguardano l'adozione della proposta tecnica del progetto preliminare di una variante strutturale al piano regolatore, l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale e il rinnovo dell'adesione alla stazione unica appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

I lavori prevedono inoltre la discussione della mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico in merito alla chiusura del cinema Corso e un' interpellanza sempre del Pd in merito alla manutenzione di tombini e caditoie.