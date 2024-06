Claudio Cottoni si conferma primo cittadino di Santa Maria Maggiore. Lo fa battendo lo stesso avversario di 5 anni fa Massimo Castelnuovo. Cottini ha ottenuto 499 voti (64,97%) contro 269 voti (35,03%) del suo avversario.

Nel 2019 a Santa Maria Maggiore vinse Cottini Claudio, per la lista "Insieme per crescere", eletto sindaco con 577 voti. Castelnuovo Massimo per la lista “Per Buttogno-Crana-Santa Maria Maggiore”, ottenene 229 voti.