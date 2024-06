Regionali, Angelo Tandurella è il candidato più votato del Vco

Alle elezioni regionali Fratelli d’Italia si è confermato primo partito del Vco con quasi il 29% dei consensi, sopra la media nazionale e regionale. Angelo Tandurella, capogruppo di Fratelli d’Italia a Domodossola e già vicesindaco, con 2.605 preferenze è risultato abbondantemente il candidato più votato della provincia. Ciò non è bastato per essere eletto in Consiglio regionale, a causa di una legge elettorale molto penalizzante per le piccole province e in particolare per il Verbano-Cusio-Ossola.

Il commento di Angelo Tandurella: “Ringrazio calorosamente tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa brevissima e intensa campagna elettorale, che mi ha consentito di costruire e consolidare numerose nuove e vecchie amicizie, di conoscere più approfonditamente tante realtà provinciali e di recepirne le istanze, che porterò avanti insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia presenti in ogni livello istituzionale”.

A Domodossola Tandurella ha collezionato ben 1.070 preferenze, quindi il 15% dei votanti lo ha indicato sulla scheda elettorale. “La mia città, che mi conosce da più tempo, mi ha sostenuto in maniera commovente; è per me un grande onore poter contare sulla fiducia e la stima dei miei concittadini e sapere che venga compreso quale sia lo spirito che mi ha sempre guidato nel servizio alla nostra comunità. Ora il mio impegno per il Vco – prosegue - sarà ancora più forte. Questa avventura rappresenta per me l’avvio di una declinazione nuova del lavoro a beneficio del nostro territorio”.