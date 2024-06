Cirio incontra Papa Francesco: "Ha benedetto la fiaccola delle Universiadi invernali Torino 2025"

Alberto Cirio incontra Papa Francesco nel suo secondo giorno da governatore bis del Piemonte. Dopo la rielezione di lunedì, il presidente della Regione è volato a Roma con il Presidente del Comitato organizzatore delle Universiadi invernali Torino 2025.

La competizione

Ieri mattina la coppia ha consegnato a sua Santità, poi è una benedizione speciale, la fiaccola che illuminerà i Giochi mondiali, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025. L'evento sportivo si svolgerà Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice, dove gli studenti-atleti concorreranno in nove diversi sport invernali: sci alpino, sci di fondo, curling, freeski, hockey, pattinaggio di velocità su ghiaccio, snowboard, pattinaggio artistico, biathlon; in aggiunta, due nuove discipline opzionali: lo ski orienteering e lo sci alpinismo.

"È un altro dei grandi eventi - commenta il presidente Cirio - che abbiamo portato nella nostra regione e che nel 2025 vedrà le vette olimpiche di Torino e del Piemonte ancora una volta sotto i riflettori del mondo".