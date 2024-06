Torneo di Beer volley al campo sportivo di Vogogna

Una settimana di festa e di tornei di beach volley: a Vogogna, presso il campo sportivo, tutte le sere si gioca e ci si diverte. E' il "Beer volley", tornei 3 contro 3 con l'obbligo di una donna in campo. E dopo aver giocato, ci si diverte e si sta insieme con cucina, griglia e tante musica dal vivo.

Domenica 16 giugno in campo ci saranno i ragazzini fino ai 14 anni che giocheranno a partire dalle ore 16, da lunedì 17 a domenica 23 giugno invece i tornei 3 contro 3, e quelli sempre 3 contro 3 ma over 40. L'iscrizione ai tornei, che dà diritto anche a una birra, è fissato in 10 euro. L'iniziativa è organizzata da S.D. Calcio Vogogna e Unione Sportiva Vogognese.