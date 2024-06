La Compagniadellozio porta in scena "I promessi sposi"

Prosegue oggi 15 giugno la rassegna “Diffusioni teatrali” proposta dalla Compagniadellozio, che prevede numerosi spettacoli in scena tra Varzo e Vogogna. Il prossimo appuntamento è in programma, dalle 21.00. al teatro Alveare di Varzo, dove va in scena uno dei più grandi classici della letteratura italiana: “I promessi sposi”.

Protagonisti della serata l’attore Matteo Minetti e il musicista Gian Luca Rovelli, che accompagna le parole con la musica del tempo in cui è ambientata la vicenda, e che avrebbero potuto ascoltare Renzo, Lucia, Don Rodrigo e tutti gli altri protagonisti della storia.