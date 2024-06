“Sphera”: al via il nuovo format di Tones Teatro Natura

Il 21 giugno prende il via “Sphera”, il nuovo format che da quest’anno entra a far parte del ricco programma di Tones Teatro Natura. Tre giorni di incontri tra spettacoli, conferenze e molto altro, per dare vita ad un acceleratore interdisciplinare che valorizzi le pratiche più visionarie contemporanee, progettando futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, scienza e natura.

Questo il programma della prima giornata, in programma per venerdì 21 giugno:

Dalle 17.00 alle 19.30 “Yoga Mirage”, una pratica di meditazione e ispirazione con Marianne Mirage. La pratica è in programma a Tones Teatro Natura; in caso di maltempo ci si sposta al Foro Boario di Crodo.

Alle 21.00 “Prendila con filosofia. Come sopravvivere nell’era della performance?”, un incontro con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto Tlon di divulgazione culturale e filosofica.

Alle 22.30 il concerto di Marianne Mirage, artista, cantautrice, musicista e insegnante di arti olistiche.

Infine, dalla mezzanotte alle 2.00 la “Notte delle erbe magiche” con Valeria Mosca, per imparare a preparare unguenti e amuleti di buona sorte grazie alle erbe magiche. In caso di maltempo l’evento è rinviato alla mattina successiva; se il maltempo permane, sarà annullato.