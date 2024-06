L'ossolano Giulio Frangioni eletto vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Nella serata di ieri, 21 giugno 2024, si è svolta l'assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in cui si sono riuniti presso la sede di Grugliasco i 53 capistazione provenienti dalle principali valli montane della regione e i 12 delegati territoriali. Dopo la prematura scomparsa di Maurizio Tori si sono svolte nuove elezioni che hanno condotto all'elezione di un altro ossolano, Giulio Frangioni, alla carica di vicepresidente. Frangioni ha trascorso una vita nel Soccorso Alpino e Speleologico, avendo ricoperto in passato il ruolo di Delegato e avendo lavorato come responsabile della segreteria presso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Milano.

L'assemblea si è svolta alla presenza gradita di Adriano Leli, direttore generale di Azienda Zero Piemonte con cui il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese opera in convenzione nell'attività di elisoccorso.