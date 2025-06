La rappresentativa under 14 del Vco vola alla final four del Torneo delle Province

La Rappresentativa Under 14 della Figc-Lnd Delegazione del Vco è pronta a vivere il momento più atteso della stagione. Domenica 29 giugno, sui campi di Orbassano, nel Torinese, i giovani calciatori della selezione provinciale scenderanno in campo per la final four del Torneo delle Province, forte di un percorso fin qui impeccabile: tre vittorie su tre, 13 gol segnati, nessuno subito. Numeri che raccontano una squadra solida, ben preparata, che si presenta tra le migliori del Piemonte con la determinazione di chi ha tutte le carte in regola per sorprendere.

Guidati da mister Vincenzo Castanò, i ragazzi del VCO si sono guadagnati l’accesso alla fase finale superando brillantemente il proprio girone eliminatorio. Ora, ad attenderli, ci sono le rappresentative di Torino città, Torino metropolitana e Cuneo: realtà calcistiche tradizionalmente forti, ma che il gruppo ossolano è pronto ad affrontare a viso aperto.

La formula della giornata prevede le semifinali alle 11:00 del mattino, mentre nel pomeriggio si disputeranno le finali per il terzo posto e per il titolo, rispettivamente alle 16:30 e alle 18:00, sempre negli impianti sportivi di via Guglielmo Marconi.

Il cammino della selezione del VCO è iniziato a febbraio con una lunga fase di preparazione. In dieci raduni sono stati visionati 38 giovani calciatori, coinvolgendo tutto il territorio provinciale e offrendo a tanti ragazzi la possibilità di mettersi in gioco. Alla fine, la rosa definitiva ha preso forma, con convocati provenienti da diverse società del territorio, tra cui Bagnella, Vogogna, Crevolese, Fomarco, Omegna, Pro Vigezzo, Verbania e Voluntas Suna.