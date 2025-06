Ottimo terzo posto per Davide Fighetti (Pedale Ossolano) al 18° Memorial Alfredo Lecchi per allievi, che era in programma nel fine settimana a Osio Sotto (Bergamo).

Fighetti è stato battuto in volata dal vincitore Giacomo Dalla Pria (Faizanè Sandrigo Bike) e da Pietro Bertacco (Faizanè Sandrigo Bike) al termine di una gara combattutissima: 73 chilometri corsi alla media di 43,41 km/h