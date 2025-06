Ugi Run si corre questa sera alle ore 19

Il forte temporale di sabato scorso ha costretto gli organizzatori a rinviare la Ugi Run, la corsa non competitiva benefica per aiutare i bimbi malati di tumore. La manifestazione si terrà questa sera, lunedì 23 giugno, con partenza dall'area della Lucciola a Villadossola alle ore 19 sul percorso di 6 km e 300 metri tra sentieri Cai e brevi tratti asfaltati. La corsa è aperta a tutti, agli appassionati di running ma non solo: si può infatti partecipare correndo o camminando, uniti però dallo stesso desiderio di aiutare le famiglie con bambini che necessitano di cure oncologiche. Le iscrizioni si riceveranno in loco sino a 15 minuti prima della gara. Il pacco gara sarà garantito ai primi 60 iscritti e il costo di iscrizione è di 10 euro. Saranno premiati le prime tre donne e i primi tre uomini, il partecipante più giovane e il più anziano, e vi sarà una lotteria con estrazione di premi tra tutti i partecipanti.