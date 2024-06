Riprogrammata la rappresentazione della Passione al Sacro Monte Calvario

Dopo il rinvio a causa del maltempo, è stata riprogrammata per domenica 30 giugno l’edizione straordinaria delle sacre rappresentazioni messe in scena dal comitato Pro Venerdì Santo di Romagnano Sesia, che arriva per l’occasione al Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Dopo le tre edizioni speciali al Sacro Monte di Varallo e al Sacro Monte di Orta, le scene della Passione di Cristo prendono vita nella scenografica cornice del Sacro Monte Calvario: gli attori del Venerdì Santo rappresenteranno undici quadri tra i più significativi, in un percorso itinerante tra le storiche cappelle.

La partenza è in programma per le 14.15 alla prima cappella della Via Crucis (in via Matterella, all’altezza del numero civico 72, possibile parcheggiare nel piazzale di via Fontana Buona). Alle 14.30 l’avvio della processione, mentre alle 15.00 l’inizio della rappresentazione. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto ai lavori di restauro del Sacro Monte.