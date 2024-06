La nuova amministrazione di Cigala Fulgosi all'insegna della continuità

Con la sua rielezione a sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi punta sulla continuità. Il primo obiettivo, all’inizio del nuovo mandato, è infatti quello di portare a termine diversi progetti che erano già stati avviati nel quinquennio precedente. Tra questi, i più importanti sono senza dubbio quelli finanziati tramite i fondi del Pnrr: la realizzazione di una struttura che ospiterà giovani non autosufficienti (in collaborazione con il Ciss del Verbano) e la costruzione, con ConSer Vco, di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Il terzo progetto finanziato dal Pnrr è, infine, quello riguardante la mensa scolastica per le scuole elementari e medie, che ha comportato un investimento di 600mila euro. Quest’ultimo è in via di conclusione: entro settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni avranno accesso alla nuova mensa.

Ma non è tutto. “Abbiamo circa 3 milioni di euro di disavanzo”, spiega il sindaco Cigala Fulgosi. “Grazie a questi fondi stiamo portando avanti nuovi progetti: innanzitutto metteremo in atto interventi per migliorare l’arredo urbano e per la riqualificazione della piazzetta di Migiandone. Inoltre – prosegue il primo cittadino – sono in programma interventi per la realizzazione di nuovi marciapiedi e una nuova illuminazione a led. Infine – conclude – stanno per terminare i lavori negli spogliatoi del campo sportivo e della palestra”.